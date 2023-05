Higit P67M binuhos ng Apex mining sa CSR

Bilang pagtupad sa pangako, itinodo ng Apex Mining ang mga programa nito para sa corporate social responsibility nakaraang taon. Gumastos ang kompanya ng kabuuang P67.8 milyon noong 2022 para Social Development and Management Program (SDMP) nito, mas mataas sa original budget nito na P62.8 milyon.

Sinabi ng presidente at chief executive officer ng kumpanya na Luis R. Sarmiento na ang prayoridad ng Apex Mining ay ang pangalagaan ang kapakanan ng mga stakeholder nito.

“Our commitment to take care of the well-being of all our stakeholders remains constant,” aniya.

Ang kompanya ay nagpatupad ng mga programa sa ilang mga lugar na kritikal sa paglago at pag-unlad ng isang komunidad, kabilang ang host community development, suporta sa edukasyon, at social at religious initiatives.

Bukod sa mga programa para sa kapakanan ng mga stakeholder, inuuna din ng Apex Mining ang kapakanan ng mga empleyado nito. Sa katunayan, ang bagong itinayong employee accommodation facility and training center ng kumpanya ay magbibigay ng lugar para sa pag-aaral at pagpapahusay ng kasanayan para sa mga empleyado nito.

Ipinaabot din ng kompanya ang tulong sa labas ng komunidad nito sa pamamagitan ng muling pagpapatayo ng mga silid-aralan sa Siargao na napinsala ng Bagyong Odette.

Sa huli, binigyang-diin ni Sarmiento ang kahalagahan ng malasakit at pag-uuna sa kapakanan ng mga stakeholder nito. Sa pamamagitan ng Social Development and Management Program nito, ang Apex Mining ay nakagawa ng positibong epekto sa komunidad nito at sa buong bansa, na nagpapakita ng tamang halimbawa ng corporate social responsibility.