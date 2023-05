GMA bet gawing legal medical marijuana

Naghain ng panukala si dating Pangulo at ngayon ay Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo upang maging legal ang medical marijuana sa bansa.

Sa explanatory note ng Philippine Compassionate Medical Cannabis bill (House Bill 7817), sinabi ni Arroyo na mayroong mga pag-aaral na nagsasabi na ang cannabis ay nakatutulong upang ibsan ang epileptic seizures, at nararanasang sakit dulot ng multiple sclerosis at arthritis, at maging mga sintomas na may kaugnayan sa HIV-AIDS at kanser.

“Cannabis has many currently accepted medical uses in the US, having been recommended by thousands of licensed physicians and more than 500,000 patients in 26 states including the District of Columbia with medical marijuana laws,” sabi ni Arroyo sa panukala.

Ayon sa dating Pangulo, sa Israel, Canada, the Netherlands at Czech Republic ay mayroon ng medical cannabis laws kung saan nakasaad kung sino ang maaaring gumamit at kung papaano ito mabibili.

Batay sa 2012 report ng International Agency for Research on Cancer (IARC), mayroong naitatalang 98,200 bagong kaso ng kanser sa bansa kada taon at 59,000 ang namamatay sa sakit na ito taon-taon.

Sa ilalim ng panukala, ang Department of Health ang magiging pangunahing regulatory agency sa paggamit at pagbili ng medical cannabis. Ito rin ang magbibigay ng lisensya sa mga kuwalipikadong makikibahagi sa mga aktibidad na may kaugnayan sa paggamit ng medical cannabis. (Billy Begas)