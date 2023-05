DICT ‘di kumbinsido na walang hacking sa GCash

Nagsanib-puwersa ang tatlong ahensya ng pamahalaan para imbes­tigahan ang pagkawala ng pera ng GCash users.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Department of Information and Technology (DICT) Secretary Ivan Uy na nag-iimbestiga na ang kanilang CICC o cybercrime investigation coordinating center kasama ang National Privacy Commission (NPC) at National Telecommunications Commission (NTC) para matukoy kung na-hack o nawala ang pera ng mga GCash user sa pamamagitan ng phishing.

“We are also conducting our own investigation regarding ‘yung unauthorized cash transfer sa e-wallet so our CICC, the cyber crime investigation coordinating center together with two other agencies in order to see what actually happened to gcash,” ani Uy.

Hindi kumbinsido ang kalihim sa pahayag ng GCash na walang nangyaring hacking sa sistema nila kahit pa sabihing nag-iimbestiga na ang kompanya sa nangyaring pagkawala ng pera ng kanilang customer.

“That is their statement so it has to be investigated by proper authorities to ascertain whether totoo nga ba ‘yung sinasabi nila o hindi dahil siyempre they are the company that are affected so medyo self-serving if ever if they are the ones who will do the explanation. So I think independent group should look into it and see what really happened,” dagdag ni Uy.

Marami-rami na aniya ang naghahain ng reklamo sa complaint desk ng DICT kaya iniimbestigahan na para matukoy kung nagkaroon ng lapses sa security system ng GCash at makagawa ng rekomendasyon para sa proteksyon ng mga gumagamit ng GCash.

Pinayuhan ni Uy ang nabanggit na kompanya na pahusayin pa ang kanilang cyber security infrastructure pati na rin ang kanilang personnel para hindi makompromiso ang pera ng publiko. (Aileen ­Taliping)