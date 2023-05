‘Di lang pang-showbiz, pang-sports pa Belle, Cassy nahihilig sa padel tennis

Trending sa social media ang paglalaro nina Belle Mariano at Cassy Legaspi ng padel tennis sa sa isang padel court sa BGC, Taguig City.

Ibinihagi kasi ni Cassy sa kanyang Instagram account ang ilang photos nila ni Belle habang nagkakatuwaan sa game na ‘yon.

“Played Padel for the first time ever! Thank you so much Jakey!! @jakegalvez had so much fun playing! Here’s to trying out more sports,” sey ni Cassy sa caption.

Ang padel tennis ay nauusong sport ngayon. Isa itong uri ng tennis, pero ayon sa mga sports enthusiast, mas simple at mas madaling laruin ang padel compared to the traditional tennis.

Anyway, big deal sa fans ang paglalaro nina Belle at Cassy dahil galing sila sa magkaibang TV networks. Si Belle ay isa sa top young stars ng ABS-CBN, habang si Cassy naman ay isa sa sikat na young stars ng GMA-7.

Masayang nakikitang nagsasama ang mga artista ng GMA-7 at ABS-CBN sa isang project or event dahil nawawala ang network war.

