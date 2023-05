De Lima nangangamoy laya na

Napaluha sa kaligayahan si dating Senador Leila de Lima nang ibasura ng korte sa Muntinlupa City ang isa pang kaso na nagdadawit sa kanya sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa.

Pinawalang-sala ng Muntinlupa City Regional Trial Court (RTC) Branch 204 si De Lima matapos bawiin ni dating Bureau of Corrections (BuCor) officer in charge Rafael Ragos noong Abril ng nakaraang taon ang nauna nitong pahayag na siya mismo ang naghatid ng drug money sa bahay ng senadora noong 2012.

Ayon kay Ragos, napuwersa siyang idiin si De Lima dahil sa utos ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II.

Samantala, kahit naabsuwelto sa dalawang kaso ay hindi pa rin makalalaya si De Lima dahil sa nakabin­bin niyang bail petition para sa natitira pa niyang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 256.

Ani De Lima, sa simu­la pa lang ay wala na siyang duda na mapapawalang-sala siya sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya ng administrasyon ni da­ting Pangulong Rodrigo Duterte batay sa merito ng kaso at pagiging ino­sente niya.

“Isang maluwalha­ting araw. This is the beggining of my vindication. Maraming, maraming salamat,” ani dating senadora.

Nagpasalamat din si De Lima sa mga tumulong sa kanyang laban para patunayan na siya ay inosente.

“Hindi ninyo ako iniwan. Hindi ninyo ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyong paninindigan na balang araw ay makakamit ko ang katarungan, lalaya, at makakasama kayong muli,” dagdag nito.

Samantala, ipinaliwanag ng abogado nito na si Atty. Filibon Tacardon na kahit napatunayan na may illegal drug trading sa loob ng National Bilibid Prison (NBP), walang nakitang ebidensya ang prosekusyon na nag-uugnay kay De Lima at sa dati nitong driver na si Ronnie P. Dayan sa sinasabing ilegal na kalakaran ng droga.

Nakatulong din aniya ang pagbawi ni Ragos sa nauna nitong pagdiin kay De Lima kaya nagkaroon ng pagdududa sa akusasyon laban sa kanyang kliyente.

Idinagdag ni Tacardon na umaasa silang mananaig ang hustisya at mapagbibigyan ang kanyang petisyon sa piyansa.

Nahaharap pa rin si De Lima sa panibagong kaso ng droga sa Muntinlupa RTC Branch 256 na kinasasangkutan ng mga Bilibid convicts kung saan nakabinbin ang kanyang petition for bail.

Ang ikatlong kaso ng droga ay nauna nang ibinasura ng isa pang hukuman sa Muntinlupa noong 2021. (Betchai Julian)