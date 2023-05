David si Barbie lang gustong maka-love team

Guest si Pambansang Ginoo David Licauco sa latest vlog ni Agassi Ching.

Nag-food taste si Agassi at ang girlfriend niyang si Jai Asuncion sa isa sa mga restaurant ni David.

Habang kumakain, nagkaroon ng interview part kung saan ay may fan na nagtanong kung ano ang unang impression ni David sa ka-love team na si Barbie Forteza?

“Medyo nahirapan akong i-approach siya, pero nagandahan ako sa kanya sa umpisa pa lang,” sagot ni David. “‘Yun nga mahiyain ako, so eventually nakilala ko siya, okey pala siya, sobrang okey siya.”

Tinanong naman ni Agassi si David kung si Barbie na ba ang gusto niyang palaging maka-work.

“Oo naman,” walang abog na sagot ni David. “Saka siya lang ‘yung gusto kong love team na if ever sa GMA, siya lang talaga pinakagusto ko. Kasi number one, magaling siya and comfortable na ako sa kanya and lagi siyang maaga kahit ako ay laging late,” dagdag pa niya.

Anyway, may bagong achievement sina David at Barbie dahil umabot na sa 1.3 billion views ang #BarbieForteza sa TikTok habang 1.1 billion views naman ang #DavidLicauco.

Kasulukuyang nagsu-shoot sina Barbie at David ng kanilang first movie together, ang ‘That Kind of Love’.