Bitayin mga promotor ng private army – Bato

Dapat umanong patawan ng parusang kamatayan o death penalty ang mga politikong nagpopondo ng mga private army.

Ito ang sinabi ni Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa kasunod nang nauna niyang rekomendasyon na parusahan ng death penalty ang mga tiwa­ling security personnel na gumawa ng kasuklam-suklam na krimen.

“Sabi natin noon dapat bigyan ng heavier penalty ang mga former members of security forces lalo na ginamit nila ang kanilang training na natanggap from the government, from the PNP, gagamitin nila ito pambiktima ng helpless civilians dapat times two ang kanilang kasalanan – death penalty,” sabi ni Dela Rosa.

“Dapat din siguro kasi sila [mga politiko] ang pinaka-mastermind diyan e. Dapat kasama sila sa death penalty,” dagdag pa niya.

Hindi naman pabor Senate Minority Leader Aquilino ‘Koko’ Pimentel III sa panukalang capital punishment subalit dapat umanong i-criminalize ang mga nag-aalaga ng private armies.

“I agree that maintaining a private army and being part of a private army, whose members bear arms—whether licensed or unlicenses—in order to pursue or impose a private purpose or decision through force, intimidation, violence and/or killing, must be made a specific crime and panelized heavily,” sabi ni Pimentel.

“But since I am against the death penalty, I [am] open to agreeing to severe penalties short of the death penalty,” dagdag niya. (Dindo Matining)