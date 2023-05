‘Big brother-small brother’ taktika sa pagmimina binutata

Tinutulan ng social action arm ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), ang planong ‘big brother-small brother’ strategy ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa sektor ng pagmimina sa bansa.

Sinabi ni Caritas Philippines president, Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo na pansamantalang solusyon lang ang plano ng DENR at hindi nito lubusang matutugunan ang pinagmumulan ng mga problema sa pagmimina sa Pilipinas.

“Large mining companies are motivated by profit, and they will only be willing to help small-scale miners for as long as it is profitable for them to do so. Once the profits start to dry up, they will likely abandon the small-scale miners, leaving them in a worse position than they were before,” ani Bishop Bagaforo.

Unang Sinabi ni DENR Secretary Tony Yulo-Loyzaga na makakatulong ang kanilang taktika para mapalakas ang small-scale miners at mapatatag ang mining community.

Gayunman, idiniin ni Bagaforo na lalong mamamayagpag ang malalaking mining firm sa bansa habang naghihirap ang mga apektadong komunidad. ­(Juliet de Loza-Cudia)