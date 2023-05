BGYO na-feature sa Grammy article

Ngayong gabi gaganapin ang 2nd anniversary celebration ng BGYO at ang live showcase ng kanilang 2nd album na ‘BE:US’.

Pero mas lalo pang naging special ang araw na ito nang lumabas ang BGYO sa article ng Grammy.

Nagulat ang BGYO sa feature na ‘yon na coincidentally ay tumapat nga sa araw ng kanilang live showcase.

“What a pleasantly shocking morning! BGYO is featured in @RecordingAcad ‘The Many Sounds of Asian Pop’ article,” tweet ng BGYO.

Nagpasalamat din ang BGYO sa Recording Academy (ang may hawak sa Grammy) sa pag-feature sa kanila.

“Thank you Recording Academy for including our best boys as you spotlight Asian Pop Music.”

“BGYO have been redefining what it means to be a boy band in the Philippines,” ang paglalarawan ng Grammy sa nasabing P-Pop idol group.

Ibinahagi rin ng Grammy sa kanilang article kung paano nabuo at nagsimula ang BGYO hanggang sa debut nito noong 2021.

Congratulations to our best boys BGYO!

Bonggels! (Byx Almacen)