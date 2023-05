Agatha Wong kinubra panglimang ginto sa SEAG

PHNOM PENH — Gulantang na isinukbit ni Agatha Wong ang pang-28 medalyang ginto ng Team ‘Pinas nang pamayagpagan ang wushu women’s combined taijiquan+taijijian sa 32nd Southeast Asian Games 2023 sa Chroy Changvar Convention Centre Biyernes ng umaga sa punong lungsod na ito ng Cambodia.

Nagposte ang 24-anyos na multi-titled Pinay wushu star mula sa Quezon City ng 9.683 sa pangingibabaw sa taijijian sa pagpapa-wow sa mga miron na pinangungunahan ni Wuhsu Federation President Freddie Jalasco para sa 19.2630 total points.

May 9.58 siya sa pagtersera Huwebes sa taijiquan patungo sa panlima niyang gold medal sa 11-nation, biennial sportsfest makalipas manaig sa taijiquan noong 2017 sa Malaysia, dominahin ang dalawang event sa ‘Pinas noong 2019 at kuminang uli sa taijijian noong isang taon sa Vietnam.

“Maraming nag-eexpect sa akin to win. Pero ako I can’t even expect to win because it was so hard to manage mentally being an athlete and a student. I’m really happy to win it,” ani Wong, na University of the East-Ramon Magsaysay Medical Center freshman.

“I’ve been training harder naman twice a day. Pero ang iniisip ko ang backlog sa school kasi mahirap,” hirit ng may taas na 5’6” at tisay na dalagang atleta.

Nakuntento sa pilak si taijiquan topnotcher Sydney Chin ng Malaysia na umiskor ng 19.1960. at nakatanso si Basma Lachkar ng Brunei na mayroong 19.1600 sa siyam na mga nagpasiklaban sa kaganapan.

(Ramil Cruz)