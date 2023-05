Pokwang  tinawag na ‘user’ ang ex

Bumuwelta si Pokwang sa naging pahayag ng kanyang ex-partner na si Lee O’Brian na inilabas ng pep.ph.

Ngayon lang masasabing nagsalita si Lee simula nang mabalita ang tungkol sa paghihiwalay nila ni Pokwang.

Kasunod nito ang mga pasaring at mga pahayag ni Pokwang laban sa ama ng bunso niyang anak na si Malia.

Sa pahayag ni Lee, sinabi niya kung gaano raw niya kamahal ang anak nila, pati si Pokwang din.

“All I can say is, I love my daughter more than anything in this world. And you know what, I always have love for the mother of my child because she brought my child in this world.

“And that’s my story. That’s all I can say.”

Pero kung pagbabasehan ang mga naging post at reaksiyon ni Pokwang sa naging pahayag ni Lee, obvious na hindi niya ito tinatanggap at tinawag na ‘user’ pa rin ang ex-partner.

Sabi ni Pokwang, “The design is very plastic and narcissistic hahahaha. Pagmumukhain akong masama. User tama na hoy!”

May nireplyan din siyang nag-comment at sinabi ni Pokwang na, “Sarap I boycott ng animal. Hahahaha.”

Sa takbo ng mga pangyayari, walang-duda na napakalalim pa rin ng ‘galit’ ni Pokwang sa ama ng anak. Kung kailan ito maaayos, mukhang matatagalan pa or kapag si Malia na siguro ang nakiusap, huh! (Rose Garcia)