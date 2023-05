Women’s cricket squad gumawa ng kasaysayan

PUMALO sa unang pagkakataon sa Southeast Asian Games ang Pilipinas ng silver medal sa larangan ng cricket 6-a-side event sa 32nd edisyon sa AZ Group Cricket Oval nitong Miyerkoles sa Phnom Penh, Cambodia.

Hindi naging sapat ang 11 runs at 15 balls ni April Rose Escarlan Saquilon upang madala sa gintong medalya ang Pilipinas na tumapos lamang sa 25 kontra sa 78 ng Indonesia para magwagi ng 53 runs na pinagbidahan ni Maria Corazon Wombaki na umiskor ng 31 runs at 18 balls.

Nagawa ring makapuntos nina Simranjeet Sirah, Alex Smith, Jennifer Alumbro, Jhon Adreano, at Romela Osabel, habang parte rin ng 6-a-team sina Josie Arimas, Shanilyn Asis, Catherine Bagaoisan, Jona Eguid, Joelle Galapin, Mar Mandia, Johannah McCall, Lolita Olagiure, Riza Penalba at April Saquilon.

Nakatakda ring sumabak sa isa pang gold medal match ang bansa sa women’s T10 team sa Mayo 16 kontra hindi pa matukoy na kalaban.

“The T10 event is not finished yet but the Philippine women’s team has already secured a guaranteed silver medal in that event as well,” pahayag ni Philippine Cricket Association chief executive officer Faisal Khan. “Getting a medal in their first appearance is a big achievement. I can see a much-better performance in future events.”

Ito ang ikalawang pagkakataon na lalaruin sa SEA Games ang cricket matapos itong ipakilala sa biennial meet noong 2017 edisyon sa Kuala Lumpur, Malaysia, habang ito ang unang beses sasali ang national squad sa cricket matapos hindi lumahok sa nakalipas na edisyon.

(Gerard Arce)