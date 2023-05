Viral sa paandar! Jeepney driver pinaghiwalay pangit, magaganda

Ang kulit talaga ng pag-iisip ng mga Pinoy. Patunay dyan ang jeepney driver na ito na may kakaibang pakulo sa kanyang mga pasahero. Si manong kasi, pinaghiwalay ang magaganda at pangit!

Trending ang paandar ng isang driver sa viral video na inupload ni Isabella Manuel sa Tiktok. Mapapanood sa video na may space para sa mga pangit at may space rin para sa mga magaganda sa loob ng jeep ni manong.

Makikita sa viral na video na pumalo na ngayon sa halos 4 million views na may karatula pang naka-display sa harap ng jeep na nakalagay ang mga katagang, “Dito Maganda” sa kanan na space ng sasakyan at “Dito Pangit” sa kaliwang space naman na siyang sinasakyan ng uploader.

Kaya si uploader, napa-yes to jeepney phaseout na raw.

“Kuya, stop the jeep,” saad pa nito sa caption ng video.

Pati mga netizen, sinakyan ang aliw na paandar ng jeep.

“Sumakay din ako [diyan]. Dun ako sa maganda pero sabi ng katabi ko lumipat daw ako,” aliw na saad ni Kuya Ace.

“Sasakay lang naman ako pero may nararamdaman akong sakit,” komento naman ni @Hi It’s Ur Girl Bagina.

“May discount po ba if nabelong sa specific category?” tanong naman ni @Your account is banned.

Ikaw, saan ka pupwesto kapag nakasakay ka sa jeep na ito? Comment na!

(MJ Osinsao)