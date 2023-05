UFO airshow, naispatan sa Astral travel

Mga ka-Misteryo marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nakakaugnayan ng mga nilalang mula sa ibang dimensyon kabilang na ang mga tinatawag nating aliens o extraterrestrials.

Si Roman ng Parañaque ay masayang-masaya nang makapanood siya ng UFO Airshow sa kanyang out of body experience o astral travel.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Minabuti ng Misteryo na makaugnayan si Roman sa kanyang karanasan.

Misteryo: Ang suwerte mo naman at nakapanood ka ng UFO Airshow sa astral travel mo. Bihira ding experience yang ganyan. Ano bang mga hitsura ng mga UFO o alien ships ang napanood mo?”

Roman: “Noong una akala ko panaginip lang talaga kasi ganun talaga karaniwan hindi mo ma-determine yung dream sa astral pero nung may interaction na ako sa mga nasa paligid ko and may communication na ako yun I know nasa astral realm na ako, nasabi kong real experience nga ito. At first nakatingala kami sa skies with some people around me then may nag-appear na lights papalapit sa amin. After nun nakita na namin ang ibat-ibang shapes ng spaceships.”

Misteryo: “Para sa kapakanan ng Misteryo fans ano ang mga shape at hitsura ng spaceships na nagpakita sa Inyo?”

Roman: “it was very clear nakita ko yung famous na disc saucer-shape ships nasa 3 sila. Then meron ding parang airplane shape ship pero unique ang design and colorful ang lights. Meron pang egg-shape ship pero mas maliit sila. I think para silang scout ships mas mabilis ang maneuvering nila. And the best yung mothership na nakita ko na whale-shaped siya at maraming lights.”

Misteryo: “Wow! UFO Airshow nga yan sayang sana nakunan mo ng video at hiningi ko sayo para magamit ko sa ReyTSibayan Adventure Vlogs at Gabi Ng Misteryo program ko.”

Roman: “Nakakatawa nga nasa astral realm na ko naisip ko talagang magdala ng phone camera ko para nakunan ko sana ng video pero impossible na makapagdala ng gadget sa astral travel.”

Naisip ko din yang sinabi ni Roman may time din na nakikita ko ang mga spaceship sa astral travel ko sayang dahil hindi makunan ng video.

Kayo mga ka-Misteryo meron ba kayong katulad na karanasan? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.

Ni Rey T. Sibayan