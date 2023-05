Steph Curry, GSW ayaw pa umeksit

NANGULIT si Stephen Curry ng 27 points, 8 assists at nakaiwas ang Golden State sa maagang exit nang bawian ang Los Angeles Lakers 121-106 sa Game 5 ng West semis Miyerkoles ng gabi sa Chase Center.

Umayuda ng 25 points, 7 rebounds at 5 assists si Andrew Wiggins panapal sa isa pang off night ni Klay Thompson na nagkasya lang sa 10 points.

Sablay ang anim sa unang pitong bitaw ni Thompson tungo sa 3 of 12 overall, 2 for 6 lang sa 3s.

Nagdagdag ng 20 points, 10 rebounds, 4 assists, 2 steals at 1 block si Draymond Green at namigay ng 8 assists si Curry. Pinag-start muli si Gary Payton at nag-deliver ng 13 points.

Dinikit ng Warriors ang series 3-2, muling dadayo sa Los Angeles para subukang ibuhol sa Game 6 sa Sabado (araw sa Manila).

Nagsumite ng 25 points, 9 rebounds ni LeBron James, 23 markers, 9 boards si Anthony Davis pero hindi naisara ng Lakers ang series. Lumabas pa si AD sa dulo nang tamaan sa ulo ni Kevon Looney.

Nahulog ang 3 ni Austin Reaves 5:25 pa sa laro para tapyasin ang Warriors lead sa 104-95 pero sumagot ng 5 straight points si Curry, dinagdagan niya ng isa pang step-back jumper nang magbaon ng tres din si D’Angelo Russell.

(Vladi Eduarte)