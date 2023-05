Singil sa kuryente tataas ngayong Mayo

Magmamahal ang bill sa kuryente sa franchise area ng Manila Electric Company (Meralco) ng P35 ngayong Mayo para sa mga tahanang ang konsumo ay 200 kilowatt-hour (kWh).

Ayon sa Meralco, ito ay dahil tumaas ng 17.61 sentimos per kWh ang singilin sa kuryente nang magmahal ang generation charge ng 34.02 sentimos per kWh. Tumaas ang presyo sa wholesale electricity spot market ng P1.7367 per kWh dahil manipis ang suplay at nagmahal ng P0.9086 per kWh ang singil sa mga power supply agreement dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar.

Malaking bayarin ng mga PSA ay dollar denominated. Bumaba naman ang singilin ng mga independent power producers dahil dumami na ang nasusuplay nilang kuryente nang magnormal na ang operasyon at bumaba rin ang binabayarang mga panggatong ng mga ito nang bumaba ang presyo para sa Malampaya natural gas.

May dagdag din na 20 sentimos per kWh na singil ngayong Mayo na bahagi ng P1.1 bilyong pinautay-utay na singilin noong Marso para hindi mapagaan sa gastos ng mga consumer.

Sabi ng Meralco, nabawasan naman ng 23.55 sentimos per kWh ang transmission charge dahil bumaba ang ancillary service charges. (Eileen Mencias/Catherine Reyes)