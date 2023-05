Ruru baliw sa pagmamahal kay Bianca

Nabaliw na naman si Ruru Madrid sa kanyang dyowa na si Bianca Umali habang nasa bakasyon sila sa Paris, France.

Sa post ng Kapuso hunk actor sa Instagram habang nasa background nila ng girlfriend ang Eiffel Tower, kulang na lang ay mag-propose si Ruru sa dalaga para makumpirmang engaged na sila.

Mababasa nga sa caption ni Ruru ang pagsamba niya kay Bianca. Nag-uumapaw nga ang kaligayahan niya sa pag-ibig sa girlfriend.

Aniya, “This is the most magical moment of my life. Ang sarap sa pakiramdam na parang ang lahat ng mga bagay ay umaayon sayo. Lahat ng mga bagay na hinihiling ko lang noon nabibigyan na ng katuparan ngayon.

“Dream destination with my dream girl. Thank you Lord sa lahat ng meron ako ngayon. And thank you @bianxa for everything, thank you dahil kasama kita sa pagtupad ng lahat ng mga pangarap ko at pangarap nating dalawa.

“This is just the beginning of our happily ever after. To more travels together ILYSM (I love you so much).”

Naku, ‘wag naman sanang mauwi sa hiwalayan ang relasyon ng dalawa dahil baka ma-mental hospital sa labis na kabiguan si Ruru dahil obvious naman na madly in love siya kay Bianca, ha!

Martin ‘pinagnasaan’ ng isang girl

Hindi lang kinilig kundi nagnasa pa ang isang female fan kay Martin del Rosario sa pinoste nitong topless pic ng ‘Voltes V: Legacy’ star.

Hayagan ang pagkahumaling ng isang female fan kay Martin sa tweet nitong, “Your so hot @mart_drosario… you’re my crush & idol… can you be my prince forever, @mar_drosario.”

Makikita sa photo ang itsura ni Martin na pormado ang upper body.

Lalo pang naging yummy sa paningin ng fan ang kakisigan ni Martin dahil sa mga buhok na nagkalat sa alsadong dibib ng Kapuso actor.

Malinaw ring makikita ang ‘karug’ (karugtong ng pubic hair) sa ibaba ng pusod ni Martin, bagay na lalong nagpasagitsit sa alindog ng aktor.

Isama pa ang kaguwapuhan ni Martin na dahil basa ng pawis ay lalo pang naging katakam-takam, ha!

Hindi naman nakaligtas kay Martin ang tweet na ‘yon ng female fan at tatlong flying kiss emojis ang itinugon niya sa post na ‘yon.

At least napansin ni Martin si girl, huh!

(Rey Pumaloy)