Rhian ‘di hiniwalayan ni Sam dahil sa pagbibilad ng katawan

Naku, mali naman pala ang intrigang hiwalay na sina Rhian Ramos at Congressman Sam Verzosa, huh!

Lalong mali ang tsikang hiniwalayan si Rhian ng kanyang boyfriend dahil sa pagbibilad niya ng katawan sa kanyang social media postings.

Halos hubad na kasi si Rhian sa ibang pictures na pino-post niya at konting takip na lang sa kanyang nipples, pati sa kanyang hiyas, ‘noh?!

Nang nakatsikahan namin si Rhian sa Mugler, H&M collaboration event, ang pagiging ‘hubadera’ niya sa social media ang inusisa namin sa Kapuso actress.

Naaliw na lang si Rhian sa itinanong namin sa kanya at sinabing, “Comfortable ako sa isinusuot ko, kaya walang problema sa akin ‘yung pagpo-post ng ganoon sa social media accounts ko!”

Nilinaw rin ni Rhian na mali ang iniisip ng iba na naghiwalat sila ni Sam dahil doon.

Silang dalawa pa rin daw at very supportive sila sa ginagawa ng bawat isa.

‘Yung kaseksihan daw niya sa social media postings niya, sobrang naa-appreciate raw ng kanyang boyfriend at wala raw problema kay Sam ang bagay na ‘yon.

“Walang problema ‘yon with my boyfriend. Very supportive siya sa mga pino-post ko. Naa-appreciate niya,” sey ni Rhian.

Going stronger nga raw ang relasyon nina Rhian at Sam at talagang mali ang iniisip ng iba na break na silang dalawa, huh!

So sa mga kalahi ni ‘Marites’, tigilan na ninyo ang pang-iintriga sa love life ni Rhian, lalong huwag n’yong pakialam ang mga isinusuot niya sa tuwing nagbi-beach siya.

At para mas maintindihan n’yo kung bakit panay pa rin ang pagpapa-sexy ni Rhian kahit may boyfriend siya, panoorin ninyo ang tsikahan namin mamayang 4:00pm sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid, huh!

‘Yun na!