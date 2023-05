Pickup inararo mga estudyante; 1 patay, 12 sugatan

Patay ang isang estudyante habang 12 pa ang sugatan nang araruhin sila ng pickup habang nag-aabang ng sasakyan at bumibili ng pagkain sa gilid ng kalsada sa Eastern Samar noong Miyerkoles.

Ayon sa pulisya, patay noon din ang 18-anyos na estudyante na hindi na pinangalanan habang pito ang grabeng nasugatan at dalawa rito ay kritikal sa intensive care unit (ICU) ng ospital.

Sa imbestigasyon, kalalabas lang ng mga babaeng estu­dyante sa Salcedo Vocational High School sa Barangay Naparan nang sumulpot ang Isuzu DMAX na minamaneho ni Manuel Wanijan, 61-anyos, bandang alas-11:55 nang umaga.

Sumalpok muna ang sasak­yan sa steel railing pero sa lakas ng impact nito ay nagiba ang mga bakal at naipit ang mga estudyante na naghihintay ng sasakyan pauwi habang bumibili naman ng pagkain ang iba.

Isinugod ang mga biktima sa Salcedo Doctors Hospital pero inilipat ang pito rito sa Eastern Visayas Medical Center sa Tacloban City dahil sa maselang kalagayan.

Dinakip si Wanijan at nahaharap sa kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Multiple Serious Physical Injury. (Ronilo Dagos)