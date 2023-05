Paul Desiderio, Mark Tallo aangklahan Manila Chooks

SAMPUNG (10) araw na lamang bago muling maging sentro ang Pilipinas ng pagtitipon ng mga pinakamagagaling ng mga manlalaro sa 3×3 basketball kung kaya mas matindi ang isinasagawang paghahanda nina Paul Desiderio at Mark Tallo para sa Manila Chooks na sasagupa sa FIBA 3×3 Manila Masters.

Agad naghanda ang mga Pilipinong 3×3 cagers na binubuo nina Tallo, Desisderio, CJ Payawal at Brandon Ramirez pagbalik sa bansa para pagtuunan ang Manila Masters na isa sa mga pangunahing hagdan sa pagkuwalipika sa 2023 Paris Olympics.

“We need to focus more on finishing the game. May mga adjustments lang na kailangang gawin especially bago pa rin sa amin si Paul (Desiderio) and CJ (Payawal),” sabi ni Lanete matapos ang magkakasunod na pagtuntong ng koponan sa quartersfinals sa ginaganap na serye ng torneo.

Huling nabigo ang Manila Chooks!, 15-21, sa world No. 9 Sansar MMC Energy ng Mongolia.

“We will make sure we are ready para sa Manila Masters lalo pa sa home court natin ito gagawin,” aniya.

(Lito Oredo)