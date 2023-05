Pagpapaigting ng mga programa ng gobyerno sa mental health

Umpisa pa lamang ng pandemya, marami na sa ating mga kababayan ang naiulat na nakaranas ng depresyon at iba pang mental health issues dahil sa mga pagsubok na dulot nito. Marami sa kanila ay mga estudyante, mga overseas Filipino workers na nawalan ng hanapbuhay o mahal sa buhay, o mga ordinaryong manggagawang walang masyadong savings at nawalan din ng trabaho.

Habang unti-unting bumabalik sa normal ang ating pamumuhay, napakahalaga na patuloy nating bigyan ng pansin ang mental health ng mga Pilipino. Hindi lamang ang pisikal na kalusugan nila ang dapat nating pangalagaan, kundi pati na rin ang kalusugan ng kanilang kaisipan.

Kaya noong Martes, May 9, pinangunahan natin ang pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography tungkol sa usaping mental health, lalo na ang implementasyon ng Philippine Mental Health Act at mga kaakibat nitong programa. Sa aming diskusyon, napag-usapan kung papaano nananatiling stigma sa ating lipunan ang mental health issue. Madalas itong iniiwasan na pag-usapan dahil may pagkakataon na nahihiya sila sa posibilidad na ma-discriminate ng ibang tao.

Natalakay rin ang sitwasyon sa National Center for Mental Health kung saan kailangang mas maisaayos ang pasilidad at serbisyo para maalagaan ang mga pasyente. Ilang beses na rin akong bumisita sa ilang mental health facilities noon at saksi ako sa kawawang kalagayan ng mga pasyente roon. Isang isyu rin na ating tututukan ay kung paano made-decongest ang pasilidad at paano maalalayan ang mga pasyenteng pwede nang lumabas ngunit walang mauuwian, at ang ibang pwede nang mailipat sa ibang pasilidad tulad ng mga may kasong kinakaharap.

Dapat nating masolusyonan ang suliraning ito, lalo na at base sa ulat ng Department of Education, mayroong 404 mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan ang nagpakamatay noong 2021 at mayroong 2,147 na mag-aaral ang nag-attempt ng pagpapakamatay. Nakababahala ito, lalo na para sa mga kabataan na napakarami pang maaaring maganap sa kanilang buhay.

Para naman sa mga nais magpakonsulta o magpagamot, nais kong ipaalala na may Malasakit Center doon sa NCMH na parte ng 157 operational Malasakit Centers sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Huwag kayong mag-alinlangan na magpatingin sa doctor o magpagamot dahil may Malasakit Centers na handang tumulong upang mabayaran ang inyong medical bills.

Noong 2018, pinirmahan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11036 o Philippine Mental Health Act na layuning tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino pagdating sa kanilang mental health. Ngunit, malinaw na kailangang tutukan ang implementasyon ng nasabing batas.

Isa ito sa mga dahilan kaya ako nag-file ng Senate Bill No. 1321 na layuning itaguyod ang pagkakaroon ng specialty centers sa iba’t ibang rehiyon sa bansa nang sa gayon ay mas marami pang mga Pilipino ang makinabang sa mga serbisyo ng mga ito. Hangad natin na magkaroon din ng mental health services sa mga specialty centers na ito upang hindi mapabayaan ang aspetong ito ng kalusugan ng ating mga kababayan.

Maliban dito, nai-file ko rin ang SBN 1786 na layunin namang magmandato sa mga public higher education institutions na magkaroon ng mental health offices sa kanilang mga campus. Naging co-author din ako ng bill ni Senator Win Gatchalian na SBN 379 o ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Bill na naglalayong paigtingin pa ang mental health services, emotional, developmental and preventive programs, and other support services sa Basic Education.

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, ipaglalaban ko ang mga panukalang ito sa abot ng aking makakaya upang mapakinabangan ng mga Pilipino ang mga benepisyo na mag-aalaga sa kanilang kalusugan.

Samantala, patuloy rin ang aking opisina sa pag-iikot sa iba’t ibang parte ng bansa upang mamahagi ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Nitong May 10, namahagi ako ng tulong sa mga nasunugang market vendors sa Pritil Market, Tondo, Manila.

Noong May 8, namahagi rin tayo ng tulong sa mga kapwa ko Batangueño sa Batangas City at sa San Pascual, Batangas. Nag-inspeksyon din ako sa itinatayong Super Health Center sa San Pascual na layuning ilapit sa mga tao ang serbisyong medikal ng pamahalaan nang sa gayon ay hindi na nila kakailanganin pang lumuwas patungo sa mga siyudad para makapag-avail ng mga serbisyong ito.

Maliban dito, nag-abot din kami ng tulong nitong nakaraang mga araw sa Agusan del Sur, Aurora, Bukidnon, Leyte, Misamis Oriental, Nueva Ecija, Zambales, Pagadian City, at San Juan City.

Bilang lingkod-bayan, naniniwala ako na mahalagang agarang matugunan ang ating mga problema, sa usapin man iyan ng mental health o iba pang isyu na kinakaharap natin ngayon.

Ngunit para magawa ito, kailangan nating magtulungan at magkaisa para makamit ang ating mga hangarin. Gagawin natin ang lahat ng ating kayang gawin, sa abot ng ating makakaya at sa tulong ng ating mga kapwa lingkod-bayan, upang makapagbigay ng mas maginhawang buhay para sa mga Pilipino.