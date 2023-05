Overpriced fertilizer tatalupan sa Senado

Naghain si Senadora Risa Hontiveros ng isang resolusyon para imbestigahan ang bagong memorandum ng Department of Agriculture (DA) na nag-uutos sa paggamit ng overpriced biofertilizers.

Sa Senate Resolution No. 608, pinasisiyasat ni Hontiveros ang Memorandum Order No. 32 para mapigilang maulit ang fertilizer fund scam na nangyari noong 2004 kung saan nalihis ang pondo ng DA at ginamit para sa eleksiyon.

“At a time of high prices and looming El Niño, it is imperative to review the policies of the Department of Agriculture on rice production. Mapapagaan ba ang bigat na pasan ng ating mga magsasaka o baka naman mauwi lang sa korap­syon na lalong magpapahirap sa kanila?” tanong ni Hontiveros.

Ang MO No. 32 ay inisyu noong Abril 27 at nagbuo ng nga alintuntunin para sa distirbusyon at paggamit ng biofertilizers para madagdagan ang produksiyon ng palay.

Nakasaad sa memorandum order ng DA na ang biofertilizer ay puwedeng pamalit sa dalawang bag ng urea na hindi masasakripisyo ang ani kumpara sa dalawang sako ng hindi organic na fertilizer sa halagang P4,000 kada ektarya.

Subalit sabi ni Hontiveros, hindi umano tama ang nakasaad sa MO No. 32 na P4,000 kada ektarya dahil ang halaga ng urea ay P1,100 kada sako at ang dalawang sako kada ektarya ay nagkakahalaga lang ng P2,200. (Dindo Matining)