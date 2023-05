Nico, Christine mag-dyowa na!

Hindi inaasahan na makakabuo ng romantic real-life relationship ang dalawang kilalang sexy stars ng Vivamax.

Ang tinutukoy namin ay ang Canadian hunk na si Nico Locco at ang sexy star na si Christine Bermas.

Sinamahan ni Christine si Nico sa mediacon at special screening ng pelikulang ‘Sandwich’ sa studio/production house ng mahusay na direktor na si Brillante Mendoza.

Nakita naming sabay na dumating ang dalawa na lulan ng isang sasakyan.

Hindi na nakapag-deny pa ang dalawa nang kornerin namin at paaminin tungkol sa kanilang relasyon.

Ayon kina Nico at Christine, nitong February lang naging official ang kanilang romansa matapos ang one year getting-to-know stage sa pagitan nila.

Sa kuwento ni Nico, una niyang nakita si Christine sa Viva office at agad siyang nagkaroon ng interes sa dalaga. Sumunod na pagkikita nila ay nang sabay silang nag-guest sa isang show.

Kinuha ng hunk actor ang mobile number ng sexy actress sa pagbabasakali na maging malapit sila ni Christine.

Naging magkaibigan ang dalawa hanggang umabot na sa pagiging official na mag-dyowa.

Gandang-ganda si Nico kay Christine sa unang kita pa lang niya rito at parang na-love at first sight ang siya sa sexy actress.

Parehong supportive ang dalawa sa kani-kanilang pagpapa-sexy kaya hindi ito isyu sa kanilang relasyon. (Rey Pumaloy)