National Master Christian Arca markado sa GMG Youth Chess

TUTULAK ng piyesa si National Master Christian Gian Karlo Arca sa GMG Youth (15 years old and below) FIDE Rapid Chess Tournament sa Mayo 20 na gaganapin sa 2nd floor Open Kitchen Food Hall sa Rockwell Business Center sa Mandaluyong City.

Ayon kay Arca, inaasahan nitong magiging mahiigpit ang labanan dahil mga tigasing woodpusher din ang mga kasali.

Tampok rin sa nasabing event sina National Master Oshrie Jhames Reyes, Woman National Master Antonella Berthe Racasa, Woman National Master Jersey Marticio, Arena International Master Gabriel Ryan Paradero at Arena Candidate Master Ronell Jose Co.

Nasa halos 100 woodpushers mula sa Metropolis at mga kalapit na probinsiya ang inaasahan ng mga organizer na sasali sa nasabing tournament na binasbasan ng National Chess Federation of the Philippines (NCFP).

Ang magkakampeon ay mag-uuwi ng P5,000 habang tatanggap ang second hanggang fifth placer ng P3,000, P2,000, P1,500 at P1,000 ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)