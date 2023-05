Mika Reyes balik sa workout matapos operahan sa balikat

NAKABALIK na sa pagsasanay si PLDT High Speed Hitters middle blocker Mika Aereen Reyes matapos sumailalim sa isang operasyon sa balikat.

Inihayag ng High Speed Hitters sa kanilang official Instagram account na nakadalo na sa training ng koponan ang 28-anyos na 6-foot defender kasunod ng pag-anunsiyo ng operasyon sa tumubong bukol sa balikat.

“And who is back in training today, doing strengthening activities? Yes, it’s Mika Reyes. Our HighSpeed Hitter also shares she looks forward to joining the team’s ball training by next month,” pahayag ng koponan sa social media account.

Nitong nagdaang linggo lamang ay binaggit ni PLDT head coach Rald Ricafort na maaantala ang pagdalo sa mga drill at laro ng dating De La Salle University (DLSU) Lady Spiker upang maging siyento-por-siyento ang pagbabalik nito sa darating na Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa Hunyo.

(Gerard Arce)