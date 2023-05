Michael V sinabihang laos ng controversial vlogger

Nag-iingay na naman ang vlogger na si Rendon Labador. Pagkatapos niyang tira-tirahin si Coco Martin, heto’t si Michael V naman ang pinuntirya niya, ha!

Nag-react si Rendon sa Facebook post ni Bitoy two weeks ago tungkol sa mga content creator.

“The first thing any ‘content creator’ should understand the meaning of the word ‘content’,” sabi ni Bitoy.

Dahil dito, tinawag ng vlogger na ‘laos’ si Bitoy. Obvious na ‘tinamaan’ si Rendon sa general post naman ni Bitoy.

Sey pa ng vlogger, “Masakit na katotohanan na laos na kayo. We control the media now. Influencers are the new celebrities! Kung hindi ninyo kayang makipag patalinuhan sa mga influencers sa pag produce ng content. Manahimik na lang kayo.”

Kung pagbabasehan ang mga comment o reaction ng netizens sa post na ito ng vlogger, tila walang sumang-ayon dito. May napa-‘the who’ pa nga rito na kung hindi raw dahil kay Bitoy ay hindi niya malamamang nag-e-exist pala si Rendon kahit na may claim siya na influencer.

Ang mga kapwa artista naman ni Bitoy like Tuesday Vargas ay nag-post din in favor of the comedian, pati si Joross Gamboa ay nag-reply sa Facebook post ni Bitoy ng, “Kuya Michael V. daming tinamaan… ‘yung isa nga sa muka, eh. But seriously speaking… kapul talaga… ‘deh eto totoo na umiiyak na siya. Anyways… Quality > Quantity, Purpose & Responsibility.”

‘Yun na!