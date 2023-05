MIAA OIC ‘kumanta’, electrical audit walang silbi

Tuwirang inamin ni Manila International Airport Authority (MIAA) OIC at Assistant General Mana­ger Bryan Co na ang full electrical audit at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ay hindi magagawa kung wala silang kopya ng “as-built plan” ng paliparan.

Sa pagdinig ng House committee on transportation kaugnay ng naganap na power outrage noong Mayo 1 sa NIAA terminal 3, nagtanong si Bulacan Rep. Salvador Pleyto kung totoo na wala itong kopya ng as-built plan na kaila­ngan sa pagsasagawa ng full electrical audit.

“Yes your honor, there are some documents that have not yet delivered or transferred to MIAA,” sabi ni Co.

Sabi naman ni Pleyto, “Mr. Chair, kung wala pa, how are you going to undertake doing the electrical audit which includes the electrical system plan, kung wala kayong as-built plan?… kung wala kayong as-built plan na nagbigay ‘yOng consortium… dapat kayo mismo ang nagpagawa na ng as-built plan.”

Sinabi ni Co na mayroong mga hakbang na ginawa para makuha ang as-built plan sa Takenaka, ang contractor na kinomis­yon ng Philippine International Air Terminals Co. (Piatco) sa pagtatayo ng NAIA 3 noong 1998.

Hirit naman ni SAGIP party-list Rep. Rodante Marcoleta dapat hindi binayaran ng MIAA ang contractor hangga’t hindi pa nakukuha ang natu­rang plano. (Billy Begas/Eralyn Prado)