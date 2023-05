Mga beks naka-gown sa volleyball game

Nagpaulan ng good vibes sa social media ang grupo ng mga beks na ito na imbes na sports attire ay nagsuot ng gown habang nagvo-volleyball.

Pinost ito ni Zac Carandang online kasama ang kwelang caption na, “Cinderella run who?”

Makikita sa video ang mga beks suot ang iba’t ibang naggagandahang gown. Sa husay ng kanilang paglalaro ay talaga namang ‘di alintana kahit pa nakasuot ng dress ang mga player.

Pak na pak ang kanilang serving, set, at pagpatay sa bola sa pamamagitan ng spike.

Dahil dito, umani ang naturang video ng higit 800k views at libo-libong aliw na comment.

Para kay Mikko Medina Halili, “Tibay ng floor defense ng mga disney princess.”

“This is the type of volleyball I would love to see, the uniform though,” komento naman ni @Desie May C. Rufo.

“Gown pala hindi knee pads hahahahha,” komento ni Cherry.

“Literal na Barbiehan Tank Build” saad ni @Ember Dee.

“You made my day mga beks,” dagdag pa ni Ma Ry.

Ikaw, keri mo ba mag gown habang naglalaro?

(Moises Caleon)