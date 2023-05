Mas bagay kay Edu: Kim tinalbugan si Claudine

Sa chikahan kay Atty. Ferdinand Topacio sa birthday lunch ng editor naming Jun Lalin last Wednesday, may sinabi nga ang abogado na gusto na niyang ituloy ang matagal na niyang naiisip na proyekto na ‘One Dinner A Week’.

“Matagal na ‘yon, at dapat sina Edu (Manzano) at Ritz (Azul) ang bida,” chika niya.

Kuwento nga ito ng isang lalake na galing sa mayamang angkan, pero dahil sa mga karanasan niya sa buhay, sa pagpapatakbo ng negosyo, tila nagkaproblema sa kanyang emotional growth, at hindi siya maka-relate sa ibang tao.

Naging malulungkutin ang lalake, na walang tumatagal na karelasyon, dahil mahirap siyang pakisamahan, at sa edad niya ngayon, naghahanap siya ng companionship.

At doon nga papasok ang isang babae, na kinuha niya para maka-dinner isang beses sa isang linggo, at doon iikot ang kuwento.

Si Claudine Barretto ang naiisip niyang ipalit sana kay Ritz. At si Edu nga ang lalake. Keri naman daw si Claudine lalo ngayon na ang ganda, pumayat ang aktres, at active na uli sa showbiz.

‘Di ba nga, bida rin si Claudine sa pelikula ni Imelda Papin.

Pero, dahil sa chikahan na ‘yon, kasama sina Gorgy Rula, Ian Farinas, nag-suggest ang una na mas maganda siguro kung mas younger ang babae.

Na sinang-ayunan naman agad ni Atty. Topacio!

“May iba rin naman kaming kinu-consider, si Kim Chiu!” hirit ng prodyuser.

At sumang-ayon nga ang lahat, dahil bagay nga raw kay Kim ang gano’ng karakter, dahil dapat ay kikay rin ang babae.

Pero siyempre, nakaplano pa lang ito ngayon. Gusto muna ni Atty. Topacio na mabuo ang script (isusulat ni Eric Ramos), at saka niya aalukin si Edu, at posible nga na si Kim, lalo na kung libre naman ito at magustuhan ng Kapamilya acteess.

So, abang-abang na lang, ha! Pero sa ngayon, mukhang si Kim nga ang panalo sa puso ng prodyuser!