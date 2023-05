Jalen Brunson, New York sinikatan pa rin ng araw

BUHAY pa ang Knicks.

Napahaba ng New York ang season nang kubabawan ang Miami 112-103 sa Game 5 ng East semis Miyerkoles ng gabi sa Madison Square Garden.

Sa likod ng 38 points, 9 rebounds at 7 assists ni Jalen Brunson ay inilapit ng Knicks ang deficit 3-2 at ibinalik ang series sa Miami para sa Game 6 sa Sabado (araw sa Manila).

Nag-ambag pa si RJ Barrett ng 26 points, may 24 si Julius Randle.

Sa unang pagkakataon sa postseason ay nalimitahan ng mas mababa sa 25 points si Jimmy Butler – tumapos lang ng 19, may 7 rebounds at 9 assists. Umayuda ng 18 markers si Bam Adebayo at 17 kay Duncan Robinson sa Heat.

Inumpisahan ng Knicks ang second quarter sa 18-2 bago ang 23-7 start sa third para lumayo 73-54.

Nagawa pang manindak ng Miami 103-101 pero dumakdak si Isaiah Hartenstein na sinundan ng dalawang free throws ni Barrett para ibalik ang lamang sa anim 1:58 na lang.

Sablay ang 21 sa unang 25 na bato ng Heat mula 3-point range bago tumapos ng 13 for 43.

(Vladi Eduarte)