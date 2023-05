Harmie Nicole Constantino wagi sa Luisita Championship

BUMALIKWAS si Harmie Nicole Constantino sa pagkaiwan sa anim na palo sa regulasyon sa umuusok na backside rally para maka-68 at sinalpak ang 12-talampakang birdie putt sa sudden death upang bulilyasuhin si Daniella Uy at hablutin ang korona ng ICTSI Luisita Championship, Huwebes, sa Tarlac.

Wala sa guni-guni ni Constantino na mapapasabak pa sa kampeonato makaraang magkalat ng 79 sa second round at malubog ng apat na palo kay Uy pa-last 18-hole ng P750K 10th Ladies Philippine Tour Championship.

Pagkaraan nag-bogey siya sa unang dalawang butas ng final round, at kambal na par na si Uy. Nalubog pa si Constantino ng anim na hampas.

Ito ang panlimang career win ng former national amateur champion mula sa Taguig kabilang ang dalawa sa Eagle Ridge-Aoki na binyag niya sa pro noong 2021 at tig-isa pa sa Pradera Verde at Villamor noong isang taon.

(Ramil Cruz)