Daks na milktea swak sa tag-init

Kung hindi mo na rin keri ang sobrang init ng panahon, baka sign na ‘yan para mag-milk tea ka bes. Gaya na lamang ng TikToker na ito pero ang trip niya, daks na version!

Ibinahagi ito online ni Mama Lanlan (@mamalanlan22) sa kanyang account kung saan mapapanood ang paggawa niya ng malaking version ng nagte-trending na milktea.

Ayon sa video, ito ay tinatawag na ‘tiger boba milktea’ na siya mismo ang gumawa. Mapapanood ang pag-taste test niya rito. Aniya, “It’s good. It’s really good.”

“Look I made the biggest bobba. Look!” pagbida pa niya.

Sa dulong parte ng video ay inaya na niya ang kanyang asawa na tikman din ito na ‘di naman na-dissapoint dahil nasarapan din.

Nakatanggap ito ng higit 400,000 views at sari-saring komento sa mga netizen.

Para kay @cyetan29, “You could actually sell that under ur special orders.”

Tila may suhestyon naman si @joannebonnety, “You should make a diy straw for that. Combine 2 straws together so you could easily sip the bobas.”

“If you actually put ghat on the menu, I’d buy it in a heartbeat #BobaLuver,” sabi naman ni @_luvjan.

Ikaw, anong pampalamig mo ngayong summer?

(Moises Caleon)