Carla tinanggal toxi, negative sa buhay

Proud na pinasilip ni Carla Abellana sa kanyang followers sa social media ang bagong bahay niya na malapit nang matapos.

Si Carla raw mismo ang namili ng mga materyales na na ginamit sa ipinapatayong bahay. Mula sa mga pader, kisame, flooring, bathroom tiles, light fixtures, pako at kung anu-ano pa raw na kailangan ng kanyang contractor ay kasama siya sa pagpili at pagbili.

At kahit busy ang aktres, panay ang bisita niya sa construction site at tinitingnan ang lahat ng mga natapos na. Pati kasuluk-sulukan daw ng bahay ay ini-inspect niya.

Ang bagong bahay ni Carla ay simbolo ng kanyang pag-move forward sa kanyang buhay. Nasabi na noon ni Carla na nasa magandang lugar na siya ngayon pagkatapos na ma-divorce siya kay Tom Rodriguez.

“I guess kung ikukumpara po from a year ago, ibang iba po. Kita naman po ‘yan. Eh, kahit ako naman po, nararamdaman ko naman po ‘yon. I’m definitely better, parang gano’n po. Much better kumpara sa nakaraang taon or months ago,” sey ni Carla.

Dagdag pa ng ‘Voltes V: Legacy’ actress, ginawa raw niyang magbawas ng maraming bagay na hindi na nakakapagdala ng kasiyahan sa kanya.

“Anything toxic or bad or negative, I was able to let go. Mas nagbabawas ng things I cannot control, ‘yun bang let go of what you cannot control. Siyempre maraming pagtatanggap about myself. Kung ano ‘yung makakatulong po sa akin, ‘yun naman po ‘yung aking ginagawa. So I guess effective naman po, nakakatulong naman,” sabi pa ni Carla.

Nice! (Ruel Mendoza)