Camille inaming inspirasyon si Ice

Malaki raw ang kinalaman ni Ice Seguerra kung bakit pinasok ni Camille Prats ang showbiz.

Ayon sa bida ng teleseryeng ‘AraBella’, si Ice o noon ay mas kilala bilang Aiza Seguerra raw ang dahilan kung bakit sumali siya ng Little Miss Philippines sa ‘Eat Bulaga’. Gusto raw niyang sumunod noon sa yapak ni Ice bilang child star.

“Noong nakita ko si Aiza (Ice) Seguerra sa ‘Eat Bulaga’, at nakita ko na puwede ‘yung bata sa TV, sinabi ko sa sarili ko na gusto kong maging gano’n. As early as three years old, naka-set na talaga ‘yung mind ko na gusto kong lumabas sa TV. And then I told my Mom that I wanted to join Little Miss Philippines and she said ‘No,’ because I was only three, tapos medyo hindi pa buo ‘yung salita ko,” kuwento ni Camille sa ‘Surprise Guest with Pia Arcangel’ podcast.

Pinaghintay raw si Camille ng isa pang taon para mag-qualify ito sa contest. Hindi raw tinantanan ni Camille ang kanyang ina sa pagpapaalala na 4-years old na siya at sasali siya sa Little Miss Philippines.

Naging contestant si Camille noong 1990 pero hindi siya sinuwerteng manalo. Pero kinuha naman siya bilang back-up dancer ni Ice sa ‘Eat Bulaga’.

“I became her back-up dancer in one of her birthday episodes in ‘Eat Bulaga’. I was really a fan. Kumbaga siya talaga ‘yung nag-open ng door for me. Kasi naiisip ko talaga na kung kaya niyang mapunta sa TV, kaya ko rin. And that really motivated me to do the things na gusto kong gawin kahit hiyang-hiya ako,” balik-tanaw pa ni Camille na naging bida sa pelikulang ‘Sarah, Ang Munting Prinsesa’ noong 1995. (Ruel Mendoza)