Beyoncé bilyones kikitain sa concert tour

After seven years, muling nagbabalik sa kanyang first solo tour si Beyoncé Knowles. Nagsimula ang first leg ng kanyang ‘Renaissance World Tour’ sa Stockholm, Sweden at susunod na ang 57 city tour sa Europe and North America.

Huling tour ni Queen Bey ay noonng 2016 at dahil sa excitement ng kanyang fans sa buong mundo, sold-out na ang ilang venues na pagdarausan ng kanyang concert tour. Tulad na lang sa Stockholm, na-sold out ang 60,000 seating capacity ng Friends Arena. Nagkakahalaga ang ticket between $150 to $1,000.

Bongga ang stage production ni Queen Bey dahil disco themed ito. Bukod sa kanyang dancers at live band, may ilang pasabog ito tulad ng pagsayaw niya na may giant robot arms at may image ng isang silver alien dancer na nagsasayaw sa ibabaw ng disco ball.



Ang estimate na kikitain ni Queen Bey sa concert tour niyang ito ay $2.1 billion! (Ruel Mendoza)