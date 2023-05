Bea sobrang flex sa pagmamahal kay Dominic

Talagang ‘unlimited’ ang pag-e-express ni Bea Alonzo ng kanyang pagmamahal sa boyfriend na si Dominic Roque.

Ang daming kinikilig sa kanilang dalawa lalo na sa Instagram reel na ipinost ni Bea. Kuha ang mga video sa ilang travels nila ni Dominic.

May caption pa ‘yon na, “No matter the view, I want to see it with you.”

Humirit pa si Bea sa comment section nang sabihan siya ni Dominic ng, “Hi crush.”

Ang kapwa nila celebrities ay kinikilig din sa kanila.

Si Rhian Ramos ay napa-“Awww.” Si Jericho Rosales naman ay nagsabing, “Ayaaaan ang chamis!”

Sa isang banda, ang followers, fans nila ang tila inip na inip na sa kanila at nagtatanong talaga kung kailan na raw ba talaga sila magpapakasal?!

Naku, marami na ang naiinip! (Rose Garcia)