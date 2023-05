Aliw! Estudyante pinasa assignment sa prof na nasa bar

Literal na okay lang ma-late basta nagpasa! ‘Yan ang ganap ng arki student na ito sa TikTok na gagawin ang lahat para lang makapagpa-check ng plates sa kanyang prof.

Shinare ito kamakailan ni Arki Judd (@arkijudd) sa kanyang account kung saan mapapanood ang isa niyang architecture student na dumayo pa habang siya’y nasa bar. Caption nito, “Sinundan ako kahit sa bar. Hahahaha.”

Sa unang parte ng video mapapanood ang pagdating ng naturang arki student na nakasuot ng white shirt habang dala-dala ang kanyang plates. Pagkaraang makita ang kanyang prof ay agad naman niya itong iniabot na tila nag-aalinlangan pa.

Bakas ang pagkagulat at pagpigil ng tawa sa mukha ni Arki Judd dahil sa bibong effort ng kanyang estudyante.

Maririnig din ang tawanan ng mga kasamahan niya sa video.

Humakot ito ng masa 300K views at daan-daang sentimento mula sa mga netizens na tila naaliw rin dito.

Tulad na lamang ng user na si @bbpather22, “Yan ung sinasabi nila “what r u willing to do?” (kaya ko Sundan sir ko khit san. hahahaha).”

“As a prof for more than 15 years now, okay sa akin to. .i dont mind at all. mas bilib pa ako pero sana ingat ung bata pag uwi,” hirit ni @migznije.

“Ika nga nila “Better late than never” HAHAHAHA ang mahalaga nag pasa,” sabi naman ni @louisee_05.

Dagdag pa ni @astigmarino83, ani, “That is the spirit, laban para sa grade.”

(Moises Caleon)