7 iskul sumuko sa init

Pitong pampublikong eskuwelahan sa bayan ng San Marcelino sa Zambales ang nadagdag sa hanay ng mga paaralan na pansamantalang bumalik sa modular distance learning para maprotektahan ang kanilang mga mag-aaral laban sa tumitinding init ng panahon.

Ang mga ito ay ang San Guillermo National High School, San Rafael High School, San Marcelino Elementary School, Linasin Elementary School, Nagbunga Elementary School, San Rafael Elementary School at Rabanes Elementary School.

Ayon kay San Marcelino Mayor Elmer Soria, bunsod ito ng ulat ng Municipal Disaster Risk and Reduction Office (MDRRO) na karamihan sa mga guro at mag-aaral dito ay nakaranas ng pagkahilo, pagsusuka, pagdurugo ng ilong at panghihina dahil sa nakaririnding init ng panahon.

Dahil dito ay inabisuhan aniya nila ang mga division office na magsagawa na lang ng distance learning para nasa bahay muna ang mga mag-aaral.

Una nang inanunsyo ng Department of Education (DepEd) sa ilalim ng Memorandum No. 2023-077 na may karapatan ang mga public at private school na kanselahin ang face to face classes at ipatupad ang modular distance learning para sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral sakaling may nagaganap na trahedya, kawalan ng kuryente, mainit na klima at iba pa.

Kabilang ang Zambales sa 30 lugar sa bansa na nakaranas ng mula 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius na init factor sa nakalipas na araw. (Vick Aquino)