Zeinab palaban sa aktingan, ‘di na lang vlogger

Tuloy-tuloy na nga ang pagpasok sa pag-arte o pag-aartista ng sikat na vlogger na si Zeinab Harake. Nagsimula ‘yun nang ipakilala siya ng talent management ni Becky Aguila bilang bago nilang artist.

Nagsimula na ring mag-acting workshop ang vlogger bilang paghahanda sa kanyang pag-aartista. Ipinost ‘yon ni Zeinab sa kanyang social media accounts.

Si Ana Feleo ang acting coach ni Zeinab sa acting workshop na ‘yon.

Sey niya, “First acting workshop done. Thank you so much Ms. Ana Feleo. Excited po sa next session natin. Ang dami ko pong natutunan today.”

Tinanong naman namin si Jan Enriquez, isa sa mga manager under Aguila’s Entertainment, kung saang TV network at ano ang unang project ni Zeinab bilang artista?

“Nasa talent development pa lang po kami. Acting at hosting workshops, pati PR training,” sey ni Jan.

Bakit biglang pumayag mag-artista Zeinab?

Nasabi kasi noon ng vlogger na hindi talaga siya para sa pag-arte.

“She really wants to grow and learn new things. May reservations siya noong una kung kaya niya ba ng acting, but after our first session with Ana, mukhang nagustuhan niya. And in fairness, may naibibigay siya, siguro dala na rin ng marami niyang pinagdaanan sa buhay. Ituloy niya lang ang paghasa ng acting skills niya and she can really become a great actress.”

Kakaibang Zeinab nga raw ang nakita nila during the acting workshop pa lang. At may palaban ding pahayag si Jan sa detractors ng vlogger.

“Sa totoo lang, Zeinab is very sweet and very sincere na tao. Such a good heart. Marami lang talagang mapanirang tao sa paligid niya na nakikisawsaw for clout. Pero now that we are on board as her managers, we will make sure Zeinab is protected.

“Kaya sa mga paandar diyan, naku, tigilan n’yo po ang alaga namin. Kami haharapin n’yo, subukan n’yo lang talaga.”

O ha!

(Rose Garcia)