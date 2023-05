Vendor laglag sa ibinentang boga

Diretso sa selda ang isang vendor nang bentahan nito ng hindi lisensyadong baril ang pulis na nagpanggap na buyer sa buy-bust operation sa Caloocan City, kahapon nang madaling-araw.

Kinasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of fire arm and ammunitions ang suspek na si Assirong Jamalcodin, 30-anyos, taga-Barangay 176, Bagong Silang ng nasabing siyudad at hinihinalang miyembro ng isang gunrunning syndicate.

Sinabi ni Caloocan City Police Station chief P/Col. Ruben B. Dela Cuesta na isang tauhan nila ang nakipagtransaksyon sa suspek at bumili rito ng P12,000 halaga ng cal. 45 sa lugar nito bandang alas-2:30 nang madaling-araw.

Dinakma ito matapos iabot ang baril sa pulis at kunin ang bayad nito. Bukod sa baril, nasamsam din sa suspek ang isang magazine na may apat na bala. (Orly Barcala)