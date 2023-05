Tipid? DIY washing machine gamit bike

Kung biker ka na at hilig mo pa ang maglaba, for sure magugustuhan mo ang ginawa ng lalaking ito na pinagsama ang pagbibisikleta habang naglilinis ng damit.

Siya si Maxdj77 (@maxdj77) na ibinahagi sa TikTok ang kanyang imbensyon. Mapapanood siya na nakasakay sa isang bisikleta na nakakonekta sa tila washing machine kung saan kada sikad niya ay umiikot ito.

O ‘di ba! nag-exercise ka na, nakatipid ka pa sa kuryente niyo. Dahil dito, umani ang kanyang video ng humigit-kumulang 46.5 milyong views at daan-daan libong likes.

Hindi rin nagpahuli ang mga TikTok users na magbigay ng kani-kanilang sentimento.

Gaya na lamang ni @karl_h_04, “I mean it works..”

“Cardio in the progress,” sabi ni @nicoo.58.

“I Just saved my self a 150buckss,” hirit naman ni @moo40e.

“In this economy i won’t be surprised if my parents start doing this,” kwelang comment ni abb.ims. (Moises Caleon)