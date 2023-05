Shania Mae Mendoza pinitas pilak sa women’s singles chess

SUMUNGKIT si Woman International Master Shania Mae Mendoza ng silver medal para sa Philippine women’s chess team sa 32nd Southeast Asian Games ouk chaktrang nitong Martes sa Royal University, Phnom Penh.

May tsansa sanang maiuwi ni Mendoza ang gintong medalya nang makipaghatian siya ng puntos kay Doan Thi Hong Nhung ng Vietnam sa first game.

Subalit nabigo ang Pinay woodpusher sa second match kay Doan kaya nagkasya ang Pilipinas sa silver medal sa women’s singles 60-minute event.

May apat na medalya na ang Philippine chess team, naka bronze medal si Venice Vicente sa men’s side at silver kina Mendoza at Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna sa double 60-minute play.

Ang pang-apat na medalya naman ng national team ay nang makasilo ng bronze sa men’s quadruple 60-minute, ang mga lumaban ay sina Grandmaster Joey Antonio at Darwin Lalylo, at International Master Paulo Bersamina at Jan Emmanuel Garcia.

Samantala, tangka ng Philippine chess team na masikwat ang mailap na gold medal ngayong araw kung saan ay mapapalaban sina Jackson Hong at IM Angelo Young sa men’s singles at sisimulan naman ni WIM Marie Antoinette San Diego ang kanyang kampanya sa women’s five-round singles. (Elech Dawa)