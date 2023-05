Richard Clarin mino-monitor kalagayan ng boksingerong na-comatose sa laban

PERSONAL na dinalaw ni Games and Amusents Board (GAB) Chairmam Atty. Richard Clarin ang na-comatose na boksingero na si Kenneth Egano sa Imus Doctors Hospital sa Imus, Cavite.

Matatandaang lumaban nitong Sabado si Egano kontra Jason Facularin sa paboksing ng ‘Pambansang Kakamo’ na si Manny ‘Pacman’ Pacquiao na Blow-by-Blow na ginanap sa Imus.

Pagkatapos ng laban ay naghihintay na lamang ng resulta nang biglang mag-collapse si Egano at agad isinugod sa ospital nang ma-coma ito.

“Dinalaw ko kanina (Martes) si Kenneth Egano, maganda naman ang kulay niya. Pero sabi ng isang doktor, may unusual blood condition siya. Kapag daw inoperahan agad, baka hindi pa maka-recover kaya hintay pa muna,” paliwanag ng GAB chairman.

“Maayos naman din kalagayan nila nanay at tatay (ni Kenneth). Okay naman daw, pati pagkain nila doon. I confirmed na wala silang binabayaran or pinapaluwalan. Wala naman daw. Sabi ko to just let me know kapag may kailangan sila. In the meantime, patuloy natin na ipagdarasal si Kenneth.”

Nangako na si Pacquiao na sasagutin lahat ng gastusin sa ospital ni Egano, ayon pa kay Clarin.

“Kinausap ko din ang representative ng Blow by Blow and wala daw poproblemahin ang pamilya ni Kenneth sa medical expenses. I sent my thanks to Sen. MP (Manny Pacquiao) for caring for Kenneth the way a real promoter should. I will continue to monitor and pray for Kenneth,” dagdag nito.

“Pero sa totoo lang, normal ang sagupaan nina Kenneth eh. Ang ganda nga ng laban, malinis. Sadyang naging masama lang ang guhit ng palad.”

