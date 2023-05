PSP, AMA tatapusin dalawang semplang

UNAHAN ang PSP at AMA Online Education na makawala mula back-to-back losses sa balik ng PBA D-League Aspirants Cup sa Ynares Sports Arena sa Pasig ngayong Huwebes.

Matapos ang panggulat na 94-92 win sa Marinerong Pilipino-San Beda sa unang laro noong April 27, tiklop bigla sa dalawang sunod na talo ang Gymers – 93-82 sa Perpetual at 108-67 sa De La Salle.

Inumpisahan naman ng Titans ang kampanya sa dambuhalang mga talo – 101-57 sa Altas at 107-68 sa CEU noon lang Martes, para makuha ang breakthrough win ay kailangan pang i-level up nina Nikon Alina, JC Yambao at Thirds del Rosario ang laro sa AMA.

Naka-double digits sina Jayvee dela Cruz, Dariel James Bayla, Jay Yutuc at ex-pro Val Acuna sa debut ng newcomer PSP, pero tukod na sa sumunod na dalawang laro.

(Vladi Eduarte)