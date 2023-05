Pinay badminton team naka-tanso

NABIGO ang Pilipinas kontra Indonesia 0-3 sa semifinals para magkasya sa bronze medal sa women’s team event ng badminton sa 32nd Southeast Asian Games sa Morodok Techo National Stadium sa Phnom Penh, Cambodia.

Yuko si Mikaela Joy De Guzman kay Komang Ayu Cahya Dewi, 21-13, 21-5, sa first singles bago sinundan ng pagkatalo nina Airah Mae Nicole Albo at Thea Marie Pomar kina Febriana Kusuma at Amallia Pratiwi, 21-11, 21-12, sa doubles play.

Sinubukan ni Bianca Carlos panatilihing buhay ang tsansa ng Team Philippines pero talo rin siya sa second singles game kontra Ester Wardoyo, 21-19, 21-9.

“We feel very blessed at this point, to be able to match up with them and play against powerhouse teams that used to crush us before,” sey ni Carlos.

(Abante Sports)