PH ‘di susuko sa kaso ni Veloso

Hindi pa rin sumusuko ang gobyerno sa pakikipag-usap sa Indonesian government para mailigtas sa parusang kamatayan ang death convict na si Mary Jane Veloso na nakakulong sa nabanggit na bansa.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa panayam ng media sa kanya sa Indonesia para dumalo sa 42nd ASEAN summit.

Ayon sa pangulo, hiniling ng gobyerno na mabigyan ng pardon, commutation ng sentensiya, pati na ang posibleng extradition upang sa Pilipinas na lamang pagdusahan ni Veloso ang kanyang sentensiya subalit tinabla ito ng Indonesian government.

“But the Indonesians answered us that this is the law. Ito yung batas dito sa Indonesia kaya’t kailangan natin ipatupad yan. And they have already given us postponement… but that doesn’t mean it’s done,” anang pangulo.

Pero sinabi ng presidente na hindi titigil ang gobyerno at umaasang magbabago pa rin ang desisyon ng Indonesia sa kapalaran ni Veloso. (Aileen Taliping)