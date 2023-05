PBBM babalasahin gabinete

Aasahan ang mga pagbabago sa hanay ng gabinete kasunod ng pagtatapos ng election ban sa mga natalong kandidato noong May 9, 2022 elections, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa panayam ng media sa pangulo sa Labuan Bajo, Indonesia kung saan dumadalo ito sa 42nd Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit, sinabi nitong pinag-iisipan niyang ireorganisa ang kanyang gabinete batay sa naging performance ng mga ito.

Tapos na aniya ang on the job training (OJT) ng mga taong kinuha nito sa gobyerno at nakita kung sino ang mga nagtrabaho nang husto kaya mayroong mga aasahang pagbabago sa hanay ng gabinete.

“Marami. Talagang gagamitin mo ‘yong one year. Asahan ninyo ‘yon. By the end of the first year magiging maliwanag in the sense na tapos na ‘yong OJT ng lahat ng tao. We’ve seen who performs well and who is — will be important to what we are doing,” wika ni Marcos.

“So, yes, there’s still going to be… I don’t know about ‘reshuffle’ pero reorganization sa gabinete,” dugtong pa niya.

Hindi naman tinukoy ni Pangulong Marcos kung sino-sino ang mga personalidad na bibigyan nito ng puwesto sa kanyang administrasyon. (Aileen Taliping)