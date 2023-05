Orange Bell, Sky Story babantayan

NANGUNA sa listahan sina Orange Bell at Sky Story sa mga kabayong lalahok sa 2023 Philracom “3-Year-Old Locally Bred Stakes Race” na pakakawalan sa Sabado sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Makakalaban nina Orange Bell at Sky Story ang 10 pang tigasing kabayo na inaasahang sasali rin sa karerang may distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang P1M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa finish line, ang ibang makikipagtagisan ng bilis ay sina Cash On Hand, Domsat Seven, Easy Way, Glamour Girle, I Under Oath, Keep The Trick, Light Bearer, Melania, Mill Run, Prime Billing at Secretary.

Gagabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Basco Hernandez si Orange Bell, habang si Conrad Henson ang rerenda kay Sky Story.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, mapupunta ang P200,000 sa pangalawa habang P100,000 ang kukubrahin ng tersero.

Ibubulsa naman ng mga may-ari ng fourth hanggang sixth placer ang P50,000, P30,000 at P20,000 ayon sa pagkakahilera.

(Elech Dawa)