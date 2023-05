Nurse ginamit sa ads, DOT binoldyak ni Binay

Kinontra ni Senadora Nancy Binay ang tourism ad campaign ng Department of Tourism (DOT) matapos gamitin ang mga nurse sa panghikayat ng dayuhang turista.

Tinukoy ni Binay, chair ng Senate committee on tourism, ang isang “transit ad” ng Pilipinas na umiikot ngayon sa London na aniya’y hindi akma para makahimok ng turismo sa Pilipinas.

Sa naturang campaign ad na nakalagay sa isang bus sa London, makikita rito ang larawan ng isang Pinay nurse na may hawak na syringe at may text na nakalagay na “The nurse who gave the world’s first COVID-19 vaccine. A Filipina. WE GIVE THE WORLD OUR BEST. THE PHILIPPINES.”

“Is the ad intended to encourage tourists to visit the country? Is it aimed to encourage more foreign investments? Or, is it meant for hospitals abroad to hire our nurses? Napaka-vague lang talaga,” katuwiran ni Binay.

“Sa unang tingin pa lang, ano ang konek ng nars, heringgilya at bakuna sa pino-promote nating mga tour destination?” tanong ng senadora. (Dindo Matining)