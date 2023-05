Nikola Jokic, Denver Nuggets kumatok sa Conference finals

NAKIPAGBATI muna si Nikola Jokic kay Suns owner Mat Ishbia bago humarabas ng triple-double para akayin ang Nuggets sa 118-102 win kontra Phoenix sa Denver nitong Martes.

Pasabog si Jokic ng 29 points, 13 rebounds, 12 assists para kumpletuhin ang 10th career playoff triple-dub – pinakamarami na sa mga NBA center, binasag ang pagkakabuhol nila ni Wilt Chamberlain.

Binawi ng Nuggets ang series lead 3-2, pwede nang bumalik sa West finals kapag naipanalo ang Game 6 sa Biyernes (araw sa Manila) na lilipat sa Phoenix.

Nagbaon si Michael Porter, Jr. ng limang 3s tungo sa 19 points sa Denver na kinubra ang first 9 points ng laro at hindi na lumingon. Humugot pa ng 25 points kay reserve Bruce Brown ang Nuggets na 13 for 27 mula long range.

Umiskor ng 28 si Devin Booker pero 8 of 19 lang sa floor para sa Suns. Naka-26 si Kevin Durant pero sablay ang 14 sa 24 na tira.

Pinagmulta ng $25,000 si Jokic nang hablutin ang bola kay Ishbia sa courtside bago siniko ang owner noong Game 4.

“I was hoping he was going to pay my fine,” biro ni Jokic, nagpakalat ng 17 si Jokic sa third quarter nang kumalas ang Denver mula 3-point lead sa break tungo sa 91-74.

(Vladi Eduarte)